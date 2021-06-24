РИАМО - 24 июн. Компания «Россети Московский регион» обеспечила 10 МВт мощности крупному логистическому парку «PNK Парк Валищево», расположенному на юге Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«PNK Парк Валищево» имеет общую площадь 500 тыс. кв. м и находится в городском округе Подольск. Он также входит в топ-10 самых больших складских комплексов Московского региона. В числе арендаторов – ритейлер «Лента», дистрибуторы «Градиент» (товары повседневного спроса) и «Марвел» (IT-оборудование).

Для электроснабжения парка специалисты «Россети Московский регион» построили 2 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 4,3 км. Данный объект запитали от подстанции 110 кВ «Бор» (126 МВА), которая обеспечивает электроэнергией 21 населенный пункт подмосковных городских округов Подольск и Домодедово.

Также для возможности осуществления техприсоединения логистического комплекса специалисты провели работы по перераспределению существующих кабельных линий 10 кВ по ячейкам распредустройства подстанции «Бор» с соответствующей организацией телемеханики, канала связи и передачи данных о работе энергооборудования.

В настоящее время электроснабжение складского комплекса осуществляется по предусмотренной проектом схеме.