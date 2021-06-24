РИАМО - 24 июн. В Коломне запустили уникальный экскурсионный брендированный трамвай, все пассажиры смогли отправить письма и открытки сразу на маршруте, для этого Почта России открыла в салоне трамвая мобильный почтовый пункт, сообщает пресс-служба макрорегион Москва «Почты России».

На бортах трамвая нарисованы основные достопримечательности округа.

Трамвай экскурсионный, однако ходит по маршруту обычного городского транспорта. Воспользоваться им могут не только туристы, но и обычные жители. Для них такая акция стала настоящим сюрпризом.

«Я часто бываю на почте, но чтоб почта в трамвае — такое впервые! Отправила две открытки дочкам, они у меня в Москве учатся, пусть удивятся», — сказала жительница Коломны Наталья Иванова.

Маршрут разработан вместе с авторами проекта «Коломенский трамвай желаний» и действует уже 3 года. На почтовой экскурсии можно узнать, как история почты тонко переплетается с историей Коломны. Экскурсанты путешествуют по городу на брендированном трамвае, потом посещают библиотеку, где подписывают открытки, а затем отправляются в почтовое отделение, в котором их встречает оператор и рассказывает о работе почты сегодня.

«Наш трамвай – это настоящий арт-объект. Брендированный вагон выпущен на линию к 130-летию со дня производства первого моторного трамвая в Российской империи. Путешествие на трамвае – подлинный туристический эксклюзив, а опустить открытку или письмо в почтовый ящик прямо во время экскурсии – прекрасное дополнение, спасибо нашим почтовым партнерам», — сказала руководитель экскурсионного проекта «Коломенского трамвая желаний» Маргарита Тимофеева.