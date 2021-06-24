РИАМО - 24 июн. Платные парковки будут временно недоступны на шести улицах в центре столицы с 24 июня по 5 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Водители не смогут парковаться на Поварской улице, Трубниковском, Трехпрудном, Спиридоньевском, Большом Ржевском и Хлебном переулках в связи с проводящимися на участках дорожными работами.

Москвичей попросили быть внимательными и заранее планировать маршруты.

Дополнительную информацию о парковках можно получить по телефону: 8(495)539-54-54 или 3210.