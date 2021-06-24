РИАМО - 24 июн. Столичный комплекс городского хозяйства опубликовал двухминутный видеоролик о замене дорожного полотна на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, где подробно показан весь процесс работ на участке от Настасьинского переулка до улицы Лесной.

В течение 2 суток свыше 2,3 тыс. рабочих и порядка 1,4 тыс. единиц техники работали в круглосуточном режиме. В итоге работы завершили на несколько часов раньше запланированного срока.

Всего по уникальной бесшовной технологии заменили около 50 тыс. кв. м покрытия. После завершения работ специалисты нанесли осевые линии дорожной разметки. Через 10 дней после окончания работ будут нанесены линии рядности и другие элементы разметки.

Год назад по технологии «единого ковра» заменили дорожное полотно на первом участке Тверской улицы – от улицы Моховой до Настасьинского переулка.

Технологию одновременной замены дорожного полотна по всей ширине проезжей части использовали и при комплексном благоустройстве Тверской улицы в 2016-2017 годах. Это позволило эксплуатировать асфальтобетонное покрытие 4 сезона. При этом для первой категории дорог, к которым относится главная улица столицы, срок службы асфальта составляет 3 года.