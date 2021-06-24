РИАМО - 24 июн. Благодаря камерам системы «Безопасный регион» удалось задержать поджигателей автомобилей, по вине которых сгорело 9 транспортных средств в Химках, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На улице Совхозной в мае ночью злоумышленники в медицинских масках и капюшонах пробрались на территорию многоуровневой охраняемой парковки, облили горючей смесью автомобиль, подожгли его и скрылись. Огонь перекинулся на рядом стоящие авто. Сгорело 9 машин, повреждено имущество паркинга. Общая сумма ущерба превысила 13 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и установили предполагаемых поджигателей. Подозреваемые были задержаны в Белгороде. Ими оказались девушка и четверо мужчин, один из которых ранее судим.

Четверо фигурантов заключены под стражу. Одному из соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемые признались, что им поступил заказ на конкретную машину. За «работу» они получили 60 тыс. рублей. По словам поджигателей, объявление с просьбой о поджоге они нашли в интернете.

«Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в настоящее время включает в себя порядка 67,5 тыс. видеокамер, расположенных в муниципальных образованиях Подмосковья. Обзорные видеокамеры устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках. Видеонаблюдение является серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников и обеспечении общественной безопасности», - сказал зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.