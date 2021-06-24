РИАМО - 24 июн. Студенты базовой кафедры министерства ЖКХ Подмосковья школы бизнеса и международных компетенций «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» сдали экзамен на примере благоустройства Одинцовского кампуса МГИМО, сообщает пресс-служба министерства.

Экзамен сдавали по дисциплине «Развитие городских территорий».

К студентам с приветственным словом обратилась председатель комиссии, первый замминистра ЖКХ региона Анжела Пухова. В аттестационную комиссию также вошли представитель экспертного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по формированию комфортной городской среды Юрий Шередега и директор Одинцовского филиала МГИМО МИД России Елена Козловская.

На экзамене защитили 4 проекта, в которых были затронуты проблемы современного городского управления.

Студенты представили проектные работы по благоустройству и модернизации комплекса Одинцовского филиала МГИМО, которые детально прорабатывались на протяжении семестра. Студенты изучали теорию о городском планировании и градостроительном проектировании, об архитектуре городов и благоустройстве городских территорий. Помимо изучения теоретических основ урбанистики, студенты МГИМО также активно занимались практической работой.

Подобный формат проведения экзамены позволяет учащимся предложить свои варианты по модернизации комплекса Одинцовского МГИМО, внеся вклад в его развитие.

С 9 сентября 2019 года по 21 июня 2021 года на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошли обучение 323 человека, в процессе обучения находятся 40 человек, в том числе 28 магистрантов. В этом году планируется набор 140 абитуриентов.