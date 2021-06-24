РИАМО - 24 июн. В Москве и Московской области климатическая норма в июле будет превышена, однако жара будет уже не такой экстремальной, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил метеоролог погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в начале месяца жара немного отступит и перестанет быть аномальной.

«Начало июля в столичном регионе вновь будет жарким, но эта жара будет не настолько экстремальной, как в текущий момент. Нужно подготовиться к преимущественно сухой погоде. Дневные температуры будут колебаться в пределах от 26 до 29 градусов, что по-прежнему выше нормы», — сказал Леус.

По его словам, затяжных дождей и избытка осадков в июле ждать не стоит.

«Избытка осадков не прогнозируется, то есть очень дождливо не будет», — сказал синоптик.

На текущий неделе в столице и области установилась аномально высокая температура и были побиты несколько рекордов жары, державшиеся десятилетиями.

Характер погоды постепенно начнет меняться в эти выходные, но жара все еще будет сильной. В воскресенье могут пройти первые дожди с грозами и ветром.

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