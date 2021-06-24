РИАМО - 24 июн. Инициативу Мосгордумы и Мособлдумы по увеличению штрафов за незаконный выброс мусора с помощью машин отправят на рассмотрение в Госдуму после доработки, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.

Он отметил, что в Мосгордуму поступил официальный отзыв российского правительства на совместную законодательную инициативу столичного и подмосковного парламентов.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, предполагающий ужесточение административной ответственности и усиление штрафных санкций за несанкционированный сброс мусора с использованием транспортных средств», - написал Шапошников на своей странице в соцсети Facebook.

После доработки данного документа и внесения уточнений инициатива депутатов Московского региона поступит на рассмотрение в Госдуму.