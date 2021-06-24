РИАМО - 24 июн. Роботы могут прийти на смену российским врачам в рутинной работе, произойти это может в недалеком будущем, сообщает Nation News.

Представление о роли медиков в современном обществе изменила пандемия коронавируса. Заболевание заставило иначе взглянуть на особенности работы врача и понять, что многое зависит от широты мышления и всесторонней образованности специалиста.

«С распространением инструкций, алгоритмов лечения и диагностики, мы стали забывать, что человек — это единый организм. В каком-то смысле мы, врачи, стали заложниками этих инструкций и алгоритмов. Проблема не новая — об этом и раньше писали известные российские и зарубежные врачи, но в настоящее время она особенно обострилась», — сказал академик РАН, заслуженный врач РФ, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг.

Он добавил, что индивидуальный подход к пациенту и к своему делу как к искусству не означает, что технологии отойдут на второй план, ведь оборудование и искусственный интеллект помогают повысить точность диагностики в разы. Кроме того, они позволяют сократить вероятность ошибки и снизить длительность рутинных процедур. Таким образом, у врача появляется больше времени для общения с пациентом.

Ройтберг отметил, что ИИ экономит врачам драгоценное время. На текущий момент внедрены программы диагностики коронавирусной пневмонии, а также онкологии, которые сами по себе описывают рентгены и подтверждают либо опровергают заболевание. Так, врачу остается только проверить результаты программы и решить согласен он с ними или нет.

По словам Ройтберга, уровень несогласия не превысил 7–8%, а после того, как врачебная комиссия провела проверку уровень снизился в 2 раза, это означает, что в 50% несогласий программа была права.

Помимо прочего, ИИ помогает проще проверить совместимость лекарств, а также расширяет возможности диагностики и лечения.

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