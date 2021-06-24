РИАМО - 24 июн. Число 20-летних россиян, по последним данным Росстата, почти в 2 раза меньше, чем 35-летних. Это обусловлено не только демографической ямой в 90-х годах, но и Великой Отечественной войной, сообщается на сайте Всероссийской переписи населения.

Диспропорции поколений

Впервые демографическое эхо Великой Отечественной войны зафиксировала перепись населения 1959 года. 40-летних жителей РСФСР (поколение молодых ветеранов) было почти вдвое меньше, чем 30-летних. Соотношение мужчин и женщин в этом возрасте было почти одинаковым, а мужчин 35–60 лет оказалось практически вдвое меньше, чем женщин.

Если по данным переписи 1897 года в Российской империи на 1000 женщин приходилось 992 мужчины, то по итогам переписи населения 1959 года дисбаланс составил 1000 к 641. Только спустя 20 лет, по данным переписи 1979 года, ситуация стала выправляться: на 1000 женщин приходилось 784 мужчины.

«Война унесла миллионы жизней мужчин, преимущественно молодых, нарушив нормальное соотношение полов в населении на десятилетия вперед. Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек, а в дальнейшем, к 30-летнему возрасту, соотношение полов меняется. Но, по данным переписи 1939 года, уже в возрастной группе 5–9 лет девочек было больше, чем мальчиков. Начавшаяся в 1941 году война увеличила половые диспропорции и в старших поколениях», — рассказала заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

По данным переписи 1959 года, подростков 13–17 лет, рожденных в годы войны, оказалось почти в 2,5 раза меньше, чем ребят младшего и старшего возрастов. К 1960-м годам они выросли и стали родителями, и образовалась следующая демографическая яма — «дети детей войны».

Если до этого в России рождаемость составляла 26,9 промилле, то уже в 1960-е годы она упала до 23,2 промилле. В 1970-е годы тенденцию укрепил переход от традиционной многодетной семьи к более современной, малодетной.

Другие события

Демографическое эхо войны постепенно размывается — на него накладываются другие события в истории страны, такие как развал СССР и экономические сложности начала 1990-х годов.

Демографическую ситуацию сглаживают меры поддержки молодых и многодетных семей. Но есть закономерность: провалы в численности населения, связанные с войной, повторяются в разных поколениях каждые 25–30 лет.

Судя по последней демографической пирамиде (на 1 января 2020 года), число 20-летних россиян почти вдвое меньше, чем 35-летних. Схожий провал — в возрасте 50–55 лет и 75–78 лет. В 1989 году 20-летних аналогично было почти вдвое меньше, чем 30–35-летних.

«Очевидно, сегодня мы получили третий отголосок войны — очередное заметное снижение числа 20-летних россиян. Подобные демографические ямы могут повторяться циклами еще не одно десятилетие. Такие провалы сильно влияют не только на рождаемость, но и на динамику старения россиян», — отметила Егорова.

Еще большей проблемой, по мнению эксперта, может выступать переход россиян в пенсионный возраст в ближайшее время.

«В настоящее время в более старших возрастах — 70–80 лет — находятся люди послевоенных годов рождения, и их довольно много. На смену им идет поколение 1960-х годов — малочисленное, которое сменит вновь многочисленное поколение, что очень важно учитывать при анализе и прогнозах развития пенсионной системы», — добавила специалист.

Последствиями очередной демографической ямы станут два важных для жизни общества момента: снижение числа активных потребителей разных продуктов и услуг, а также дефицит молодых кадров на рынке труда, основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations — Теория поколений в России» Евгения Шамис.

«У нас мало 20-летних, и поэтому сейчас выбирают не компании, а соискатели. А компании подстраиваются. Однако не стоит забывать: в других странах и на глобальном рынке ситуация может быть другая. И, конечно, на смену нынешним 20-летним совсем скоро придет очередное, более многочисленное поколение Z, которое рождается с 2003 года по настоящее время», — отмечает Шамис.

Как может измениться ситуация через десять лет, позволит точнее увидеть предстоящая Всероссийская перепись населения. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий.