РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Изменение пенсионного законодательства в стране касается беременных женщин, мам или пап в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет, им положены выплаты, сообщила замначальника управления по приему населения главного управления Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской Наталья Филатова.

В четверг в администрации состоялась ВКС с Пенсионным фондом по реализации президентских мер поддержки семей с детьми.

«Хотелось бы рассказать об изменениях пенсионного законодательства, которое касается беременных женщин, мам или пап в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет. Размер этих выплат будет проверяться в соответствии с прожиточным минимумом, установленном в каждом регионе. То есть для нас - это прожиточный минимум Московской области. В случае неполных семей выплата будет установлена в 50% от прожиточного минимума ребенка», - сказала Филатова.

Она отметила, что в случае с беременными женщинами на раннем сроке - это 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого человека.

По ее словам, условием для получения данных пособий будет являться размер дохода семьи, он не должен превышать прожиточный минимум на одного человека.