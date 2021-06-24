РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Изменение пенсионного законодательства в стране касается беременных женщин, мам или пап в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет, им положены выплаты, сообщила замначальника управления по приему населения главного управления Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской Наталья Филатова.
В четверг в администрации состоялась ВКС с Пенсионным фондом по реализации президентских мер поддержки семей с детьми.
Она отметила, что в случае с беременными женщинами на раннем сроке - это 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого человека.
По ее словам, условием для получения данных пособий будет являться размер дохода семьи, он не должен превышать прожиточный минимум на одного человека.
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