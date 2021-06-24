РИАМО - 24 июн. Старт набора слушательниц третьего по счету потока образовательной программы «Женщина-лидер» будет официально объявлен в рамках Евразийского женского форума. Инициаторы программы планируют расширить географию участниц и сделать ее международной. Об этом сообщает пресс-служба Мастерской управления «Сенеж».

Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ с 2020 года. Председатель Совфеда, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко объявляет о старте набора участниц каждого потока программы и встречается с ее выпускницами.

Тема форума

Третий Евразийский женский форум пройдет 13-15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, его тема «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Участники встречи в ходе заседания оргкомитета обсудили планируемые мероприятия деловой программы, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности делегатов и в целом ход подготовки форума.

«В пуле Совета 22 проекта, большинство из которых — с международным участием. Мы всегда готовы поделиться опытом с нашими зарубежными коллегами, поэтому планируем дать старт международному вектору образовательной программы «Женщина-лидер», которая с успехом проходит в нашей стране», — сказала Матвиенко.

Целью программы «Женщина-лидер» является формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире, в том числе в рамках Евразийского женского форума.

Заместитель председателя СФ Галина Карелова в ходе заседания оргкомитета форума подчеркнула, что в архитектуре программы выделено 5 ключевых тематических платформ, а за неделю до форума будет проведена так называемая «российская региональная» неделя.

«Российская региональная неделя стартует 6 октября. Каждый ее день будет также тематическим, посвященным участию женщин в развитии АПК и сельских территорий, — предпринимательства и новых моделей лидерства женщин, наставничества, продвижении детской повестки, и конечно, в сохранении здорового общества», — сказала Карелова.

Участники

В прошлом году обучение в рамках программы «Женщина-лидер» прошли 137 женщин – это победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России» и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума. Они разработали и приступили к реализации 26 социальных проектов.

В 2021 году в рамках второго потока программы завершают обучение 147 слушательниц. 24-25 июня они презентуют в онлайн-формате свои социальные проекты экспертному сообществу. Торжественный очный выпуск слушателей программы был перенесен на более позднее время из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

«Прямо сегодня, 24 июня, мы вышли на финальный этап обучения нашего второго потока образовательной программы «Женщина-лидер». Ее участниками являются уже 287 человек из 53 регионов России. Они создали 51 социальный проект, проекты очень важные и полезные, они сделаны с любовью, от сердца — наши участницы искренне хотят улучшить жизнь в нашей стране», — сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж», член Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ Мария Афонина.

Она добавила, что сейчас идет подготовка к Евразийскому форуму. Помимо старта третьего потока программы планируется в рамках «региональной российской недели» проведение дневного марафона по тематике женского лидерства. Он пройдет от Камчатки до Калининграда.