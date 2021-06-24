РИАМО - 24 июн. Корпорация Microsoft подготовила новую операционную систему Windows 11 к релизу, сообщает Газета.ru.

Версия получила обновленный дизайн интерфейса. Было изменено меню «Пуск», его переместили в центр панели задач. Рядом находятся иконки «Поиск», «Список задач» и «Виджеты».

Иконки встроенных в систему приложений и сервисов тоже поменялись. Окна программ теперь имеют обтекаемые скругленные углы.

При работе в системе появились тени с анимацией, обои и цветовые схемы. Дефолтные обои напоминают волны ткани или завернутый лист бумаги, они доступны в светлом и темном режимах. Также изменились системные звуки. Кроме того, есть возможность работы на нескольких экранах одновременно.

Windows 11 также получит поддержку Android-приложений, будет быстрее загружаться и сможет получать обновления ОС в фоновом режиме.