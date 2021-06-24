РИАМО - 24 июн. В понедельник, 28 июня, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Меры, принимаемые сотрудниками ГУ МВД России по Московской области, по выявлению преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков».

В мероприятии примет участие начальник УНК ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Роберт Адамян.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.