РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июн. Городской округ Котельники готов к чрезвычайным происшествиям в аномальную жару, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из-за высоких температурных показателей воздуха МЧС предупреждает о повышении класса пожароопасности в регионе.

Для поддержания в состоянии боеготовности оборудования пожаротушения в период аномальной жары сотрудниками водопроводно-канализационной службы МУЖКП «Котельники» проведена внеплановая проверка пожарных гидрантов в городе.

Для сокращения времени действий пожарных расчетов при возникновении необходимости ликвидации очагов возгорания коммунальщики дополнительно произвели покраску крышек люков водопроводных колодцев, содержащих противопожарное оборудование, в ярко-красный цвет.

Для облегчения поиска гидрантов обновлены информационные таблички, расположенные около сетей противопожарного водоснабжения.