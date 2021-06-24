РИАМО - 24 июн. Летного директора авикомпании S7 Мансура Бадракова арестовали по делу о коммерческом подкупе, решение огласили в Домодедовском городском суде, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее руководителя летной службы задержали в Подмосковье с поличным при получении 1,5 млн рублей за помощь с трудоустройством на должность пилота новейшего самолета Airbus A320neo.

Также был задержан еще один сотрудник авиакомпании.

Бадракову и его заместителю должны предъявить обвинение. Следователи уже допросили свидетелей, в том числе потенциального покупателя должности.

По данным СМИ, в текущем году авиакомпания должна получить девять самолетов класса Airbus A320neo