«В городском округе Люберцы в этом году запланирован ремонт 230 подъездов в 115 многоквартирных домах. На данный момент работы завершены в 67 подъездах, в 55 работы продолжаются. Ежедневно ведется отчет в системе СКПДИ, а также проводятся выездные проверки по приемке выполненных работ», - сказал Ружицкий.