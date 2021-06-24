РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. В городском округе Люберцы с начала ремонтной кампании 2021 года привели в порядок 67 подъездов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«В городском округе Люберцы в этом году запланирован ремонт 230 подъездов в 115 многоквартирных домах. На данный момент работы завершены в 67 подъездах, в 55 работы продолжаются. Ежедневно ведется отчет в системе СКПДИ, а также проводятся выездные проверки по приемке выполненных работ», - сказал Ружицкий.
Он уточнил, что ремонт 67 подъездов из 230 софинансируется из бюджета Московской области.
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