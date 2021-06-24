РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. В четверг волонтеры из молодежного центра «Спутник» раздали воду маленьким жителям Балашихи в парке «Пехорка», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Парк «Пехорка» присоединился к областной акции. С заботой о маленьких посетителях парки культуры и отдыха Московской области в наступившие жаркие дни организуют бесплатную раздачу воды для детей, ведь в такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы.

Жара продержится в регионе до конца недели, поэтому важно помнить ряд рекомендаций: стараться пить больше воды и не находиться на жаре; избегать физической нагрузки; выходя на улицу, пользоваться головными уборами; хотя бы 2-3 часа в день проводить в прохладном помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах.