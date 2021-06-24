РИАМО - 24 июн. В рамках акции «Хором в Клин!» участники молодежной программы оперных артистов и артисты хора театра «Геликон-опера» исполнят для пассажиров Ленинградского вокзала произведения композитора Петра Чайковского, мероприятие пройдет 29 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Начало программы на вокзале в 19:00.

Именно с Ленинградского вокзала можно поехать в Клин, где находится дом-музей композитора, в котором каждое лето проходит Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского с участием мировых звезд театра, музыки и кино. В этом году он пройдет с 1 по 11 июля.

Помимо концерта в течение 2часов на Ленинградском вокзале организуют выставку одного из экспонатов музея - уникальной перочистки виде кабана, на которой сохранились чернила Чайковского.

«Кабан стал верным другом, свидетелем рождения многих сочинений, событий жизни и личных переживаний композитора», - сказал художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, подготовка к фестивалю идет с особой ответственностью на фоне разгара пандемии Сovid-19.

«Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели openair фестиваль Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году мы обязательно их применим снова», - подчеркнула Харламова.

Она отметила, что почти весь коллектив «Геликон-оперы» прошел вакцинацию для безопасности зрителей и журналистов перед концертом на Ленинградском вокзале.