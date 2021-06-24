РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июн. Детской школе искусств Котельников подарили барабанную установку, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил с рабочим визитом городской округ Котельники, он передал новое оборудование в детскую школу искусств им. В.К. Андреева.

«Когда мы были в школе минувшей зимой, педагогический коллектив учреждения обратился ко мне с просьбой - приобрести барабанную установку. Это необходимо, чтобы открыть класс ударных инструментов. На такие занятия есть запрос от жителей. Просьбу выполнили, приобрели электронную барабанную установку YAMAHA. Опробовал ее лично, все в порядке», - сказал Жук.

В качестве благодарности коллектив Детской школы искусств вручил депутату благодарственное письмо от учреждения, а педагоги исполнили даже небольшой концерт на новом оборудовании.