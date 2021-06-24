РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В Подольске в план реализации президентского проекта «Социальная газификация» вошли 925 домовладений, расположенных в 73 сельских населенных пунктах, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Там проложены внутрипоселковые распределительные сети с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час.

Газ до границ земельных участков подведут без взимания платы с жителей, до домов – за плату в соответствии с едиными пакетами «Социальный», «Стандарт» и «Максимальный», предполагающими установку в доме соответственно плиты, или плиты и котла, или плиты, котла и бойлера.

Губернатором Московской области Андреем Воробьевым поставлена задача максимально упростить процедуру подачи документации.

В ближайшее время для разъяснения в округе проведут встречи с жителями в 73 населенных пунктах. В текущем году по упрощенной схеме запланировано провести газ в домовладения в деревнях Быковка, Бяконтово, Услонь, Холопово, Дмитрово, Никулино, а также в поселках Кузнечики, Леспроект, Молодежный и Сельхозтехника.

По всем 925 адресам округа реализация проекта рассчитана на срок до 18 месяцев, то есть до конца 2022 года.

Под руководством Пестова создан и работает штаб по догазификации населенных пунктов.

На следующем заседании штаба рассмотрят вопрос о земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в границах сельских населенных пунктов, и возможности их включения в проект «Социальная газификация» в соответствии с его критериями.

Один из критериев – наличие права собственности на земельный участок и жилое строение на нем или гарантия получения такового до момента пуска газа.

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