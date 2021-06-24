РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Фестиваль «Жара» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске пройдет без зрителей, сообщается в Instagram-аккаунте зала.

«Уважаемые зрители! В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области №199-ПГ от 23 июня 2021 года, с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара» с 24 по 27 июня в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл», - говорится в сообщении.

В оставшиеся дни фестиваль пройдет в формате телесъемки. Позже его можно будет увидеть в эфире Первого канала.

Заявки и обращения на обмен и возврат билетов зрители могут отправить на адрес: fest21@zhara.tv с подробным указанием информации о билетах: где приобретался билет, на какую дату, сектор, цена, контактная информация для связи.