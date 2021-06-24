РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. В подмосковном Красногорске возобновили проведение Часа администрации, сообщил глава округа Алексей Спасский.

Он принял участие в очередном заседании совета и провел Час администрации в четверг.

«Уважаемые депутаты, мы договаривались, что я буду ходить на каждое заседание совета депутатов, потому что так привык и, честно говоря, мне это очень интересно. И мы введем или продолжим практику проведения Часа администрации», - сказал Спасский.

Он пояснил, что депутаты могут заранее направить волнующие жителей вопросы, и на заседании получить на них мотивированные квалифицированные ответы.

Темой первого Часа администрации, который Спасский провел в качестве главы Красногорска, стало состояние теплосетей округа.