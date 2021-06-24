РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. Представители министерства ЖКХ Московской области и администрации Балашихи посетили дом №5 по улице Смельчак и оценили работу онлайн-системы СКПДИ, которая помогает контролировать ход ремонта подъездов многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ранее правительством Московской области была разработана программа СКПДИ, которая использовалась для учета и проверки ремонта автомобильных дорог. Сейчас министерство ЖКХ решило применить эту программу для контроля за ходом ремонта подъездов.

«Благодаря этому нам необязательно ежедневно выезжать и проверять, во всех ли заявленных подъездах ведутся работы, так как исполнитель ежедневно отчитывается об итогах работы в системе, а мы можем их оценить», — сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Каждый день специалисты управляющей компании начинают с фото- и видеофиксации работ, которые открывают рабочую смену. С помощью спецприложения материалы отправляются на сервер и становятся доступны для надзорных органов — областного министерства ЖКХ, Госжилинспекции. Туда же ежедневно попадают и видеоитоги ремонтных работ, которые были проведены за день.

С начала текущего года УК «Северное Кучино» комплексно отремонтировала два подъезда в доме №5 по улице Смельчак в рамках программы софинансирования. Специалисты заменили окна, двери и светильники, привели в порядок лестничные марши, электрощитки и батареи, покрасили стены. О результатах каждого этапа работ они также отчитывались с помощью СКПДИ.

Система СКПДИ была запущена в Подмосковье в 2018 году. Тогда ее разработали с целью обеспечения объективного контроля за ходом ремонта дорог в онлайн-режиме. Оценивать с ее помощью, насколько добросовестно и в срок выполняются работы в подъездах многоквартирных домов, начали в 2021 году. Программа помогает надзорным органам не допускать задержек в проведении ремонта.