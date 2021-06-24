РИАМО - 24 июн. Фонд кино провел сбор заявок на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек. Победителями от Московской области стали 5 учреждений культуры, одно из них – Голицынский КДЦ «Октябрь», который получит субсидию на устройство кинотеатра с современным цифровым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«Культурно-досуговому центру «Октябрь» уже более 50 лет. Он ведет свою историю с 1968 года, когда здесь был построен кинотеатр, в котором впервые в СССР был показан знаковый фильм режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев». На сегодняшний день в учреждении, которое в 2000 году получило статус Дома культуры, осуществляют свою деятельность порядка 30 клубных формирований», – сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

С 2015 года Фонд кино распределяет субсидии из федерального бюджета на переоборудование кинозалов в пунктах с населением до 500 тыс. человек — по 5 млн рублей. Получающие субсидии кинотеатры обязуются не менее 50% репертуара отдавать под российское кино.

Ранее Фонд кино уже проводил конкурсы, в результате которых 12 учреждений культуры Московской области получили субсидии и провели переоснащение.