До 15 июля руководители московских организаций, сотрудники которых должны сделать прививку от коронавируса, обязаны обеспечить введение первого компонента вакцины для не менее 60% работников. Это требование вызывает у работодателей ряд вопросов. Оперштаб Москвы и руководитель столичного управления Роспотребнадзора дали РИАМО соответствующие разъяснения.

Кого коснется обязательная вакцинация

Ранее из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан, а позже мэр столицы Сергей Собянин утвердил соответствующий указ.

Обязательной вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты, торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, химчисток, общепита, организаций почтовой связи, многофункциональных центров, общественного транспорта и такси. Вакцинироваться нужно будет и работникам ЖКХ, энергетики, а также специалистам развлекательных и спортивных мероприятий, работникам детских игровых комнат, лагерей и других сфер.

При этом стоит отметить, что существуют сферы, в которых высок уровень эпидемиологических контактов, то есть работники таких организаций могут активно участвовать в распространении вируса. Эти сферы в своем постановлении определил главный санитарный врач Москвы. В частности, к ним относится сфера торговли, в том числе оптовая и дистанционная. В них так или иначе сотрудники контактируют с конечным потребителем в момент получения товара. К вакцинации сотрудников, занятых в торговле, нужно подойти с особым вниманием.

Что касается транспорта, под действие постановления попадают общественный транспорт и такси. В них может быть активный контакт работников с пассажирами.

До 15 июля руководители организаций, указанных выше, должны обеспечить для не менее 60% своих сотрудников введение первого компонента вакцины, а до 15 августа — второго.

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Законодательные основания для вакцинации сотрудников

Сергей Шинов

Согласно требованиям федерального законодательства, работодатели в сложный эпидемиологический период обязаны проводить профилактические мероприятия. К ним относится и вакцинация, которая должна предупредить возникновение и распространение инфекционных заболеваний.

Поэтому руководители организаций обязаны организовать вакцинацию сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом Москвы.

При этом в условиях пандемии работодатель должен обеспечить безопасные условия труда, а именно проводить санитарно-противоэпидемические и другие мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также их ликвидацию.

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Кто должен входить в 60% вакцинированных

Вакцинированными сотрудниками считаются те, кто поставил одну из трех зарегистрированных в стране вакцин от коронавируса. Количество таких работников должно составлять 60% от общего числа сотрудников компании. В остальные 40% войдут переболевшие, работники с временными медотводами и другие сотрудники на усмотрение организации.

Количество сотрудников, подлежащих вакцинации, нужно рассчитывать только из числа граждан, работающих в Москве, включая удаленных работников. Людей, работающих в региональных подразделениях, при расчете учитывать не нужно.

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Медицинский отвод

Перечень заболеваний и состояний для медотвода от вакцинации весьма небольшой. Временно отложить введение вакцины следует при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, а также при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Основанием для медотвода также является беременность и перенесенная менее полугода назад коронавирусная инфекция. А вот само наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.

Предоставлять справку о наличии медотвода в правительство Москвы или Роспотребнадзор не нужно. Специалисты автоматически сверят данные о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России. Но сами работники должны сообщить своему руководству о медотводе, перенесенной болезни или других причинах отказа от прививки.

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Как осуществляется вакцинация

Выбирать вакцину следует по медицинским показаниям. Работодатель может организовать вакцинацию на рабочих местах, но для этого руководству компании следует договориться о выездной вакцинации непосредственно с медицинской организацией. Сейчас такие услуги предоставляют федеральные и частные клиники. Сотрудники городских медучреждений на вакцинацию не выезжают.

В опершатабе напомнили, что сейчас в Москве открыты 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. В павильонах «Здоровая Москва» граждан также прививают, они работают до последнего посетителя. Кроме того, сделать прививку можно в торговых центрах и популярных общественных пространствах. Вакцинироваться можно как по записи, так и без нее в рамках живой очереди. Ряд частных организаций также проводят вакцинацию населения.

Перед прививкой не обязательно проходить тестирование на наличие антител. Прежде чем человека привьют, его осмотрит врач. Дополнительных обследований проводить не будут.

Подтверждает статус вакцинированного исключительно электронный сертификат. Однако привитые, как и другие сотрудники, все равно должны будут носить маски и перчатки на рабочих местах.

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Отказ от вакцинации

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ, при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главный государственный санитарный врач субъекта РФ выносит постановление о проведении профилактических прививок по эпидпоказаниям. В документе определяют группы граждан, которые обязаны пройти вакцинацию, и сферы с высоким риском распространения заболеваний. Требование о проведении профилактических прививок в период эпиднеблагополучия распространяется только на группы граждан и сферы, указанные в постановлении главного государственного врача субъекта.

Граждане, занесенные в перечень, могут отказаться от прививок. В этом случае работодатель должен отстранить их от работы на период эпидемиологического неблагополучия. Соответствующая позиция отражена в письме Роспотребнадзора от 01.03.2021 № 02/3835-2021-32. В этот период заработную плату работнику не начисляют. Вместе с тем время отсутствия сотрудника на работе не включают в стаж и не учитывают при расчете отпусков.

Работодатель может предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально — законом такие гарантии не предусмотрены.

Если работник отказывается оформлять письменный отказ от проведения прививки, работодателю необходимо составить соответствующий акт.

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Контроль за исполнением постановления

Чтобы подтвердить выполнение требований главного санитарного врача Москвы, работодатели с 1 по 15 июля должны предоставить информацию о вакцинированных сотрудниках в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра или правительства Москвы. Переданную информацию сопоставят с данными в ЕМИАС и государственной информационной системе Минздрава. При выявлении несоответствий информацию передадут в московское управление Роспотребнадзора.

Исходя из ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ, если работодатель предоставит неверную информацию или не передаст ее вовсе, он может получить административный штраф, или же работу компании приостановят на срок до 90 суток. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, при отправке материалов в суд Роспотребнадзор будет настаивать на приостановлении деятельности таких организаций.

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Где вакцинироваться иностранцам и мигрантам

Сейчас идет организационная работа по развертыванию прививочных пунктов для иностранных граждан. После того, как правительство РФ примет решение о введении вакцин иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации для иностранцев, работающих в сферах, указанных в постановлении главного санитарного врача.