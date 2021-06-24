РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Федеральный центр компетенций (ФЦК) помог подольскому предприятию АО «ГЛИМС-Продакшн» увеличить на 16% производительность при производстве сухой гипсовой штукатурки и сэкономить в год более 1 млн рублей, сообщил руководитель проекта ФЦК Владимир Масленников.

В четверг на предприятии по производству сухих строительных смесей АО «ГЛИМС-Продакшн» прошло торжественное подведение итогов проекта. В мероприятии приняли участие генеральный директор компании Герман Гусин, начальник управления по инвестиционной деятельности и развитию производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин и другие официальные лица. Отчет о проделанной работе предоставил главный инженер и руководитель пореализации национального проекта, руководитель проектного офиса от компании Александр Манске. После оглашения итогов внедрения проекта наградили отличившихся.

Для пилотного потока выбрали оптимизацию изготовления сухой гипсовой штукатурки TS-70. Всего в портфеле компании более 50 наименований продуктов, пока применили инструменты для штукатурки, которая составляет 35% объема продаж.

Сотрудники предприятия приняли у себя на площадке тренера ФЦК, который дал первый модуль о применении инструментов бережливого производства. Второй модуль помог решению точечных вопросов и задач компании с помощью инструментов бережливого производства. Два внутренних тренера из сотрудников компании проходили в течение пяти дней более глубокое обучение в Москве.

Предприятие продает строительные смеси по всей стране, в том числе через ГК «Леруа Мерлен», поставляет их для одного из самых крупных застройщиков России ГК «ПИК». Жители Подольска также могут найти строительные смеси для ремонта квартир на полках ГК. В компании работает около 100 человек, в проекте задействовали восемь человек.

Чтобы попасть в программу ФЦК, компания должна подать заявку на участие в нацпроекте. После этого пройти отбор - это должна быть российская компания, с определенным оборотом и объемом продаж в год.

Московская область вступила в нацпроект в 2020 году. При поддержке ФЦК в нем приняли участие уже около 40 предприятий. Всего в рамках нацпроекта планируется оказать адресную поддержку примерно 300 предприятиям до 2024 года. Уже завершили восемь проектов. Средний результат по увеличению объема выработки составляет 56%, снижение времени протекания процессов и запасов - порядка 40%.