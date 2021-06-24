РИАМО - 24 июн. Компанию «НордЭнергоМонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта по ремонту зданий ФГБУ «МФК Минфина России» в Подмосковье, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

На территории ФГБУ «МФК Минфина России» компания должна была провести работы по капитальному ремонту кровли и номерного фонда корпусов.

Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке с соблюдением всех правил.

На комиссии фирма не представила доказательств устранения нарушений в установленный законом срок.

Антимонопольное ведомство выслушало доводы сторон и пришло к выводу включить сведения об ООО «НордЭнергоМонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков.

В Подмосковье находится два санатория министерства финансов России - в Мытищах и в Домодедове. В каком именно произошло нарушение — не уточняется.