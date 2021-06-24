РИАМО - 24 июн. Арбитражный суд Москвы признал жалобу «Башкирской торговой компании» к двум муниципальным учреждениям городского округа Щелково о нарушении законов в системе закупок необоснованной и отказал в удовлетворении требований, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее фирма пожаловалась в УФАС на действия МУП «Служба озеленения и благоустройства» и комитета по организации закупок городского округа при определении исполнителя работ на поставку антигололедного материала.

Антимонопольная служба изучила ситуацию и признала жалобу необоснованной.

Теперь компания обратилась в суд, где ей тоже отказали.