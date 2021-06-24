РИАМО - 24 июн. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверку по извещению об окончании строительства многоквартирных жилых домов на улице Профсоюзной в Клину и на улице Ленина в Высоковске городского округа Клин, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Застройщиком (на улице Профсоюзной – ред.) выступает ООО «Компания ТехноСтройОлимп», — сказал министр по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, девятиэтажный жилой дом имеет общую площадь около 6 тыс. кв. м. В нем расположены 120 квартир.

«Итоговая проверка на объекте продлится до 17 июля. Если инспекторами по итогу не будут выявлены нарушения, в Главгосстройнадзоре будет рассмотрен вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», — добавил Гарибян.

Также до 17 июля пройдет проверка дома на улице Ленина. В пятиэтажном доме находится 64 квартиры.