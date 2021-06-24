РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. АО «Красногорская теплосеть» должна более 1,7 млрд рублей поставщикам газа и электроэнергии, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Богданов.

Глава горокруга Алексей Спасский провел Час администрации в рамках заседания совета депутатов в четверг. Темой стало состояние теплосетей округа.

«На сегодняшний день задолженность перед Красногорской теплосетью составляет 2 млрд 235 млн рублей, из них 68% приходятся на исполнителей коммунальных услуг, таких как УК, ТСЖ, и население горокруга. 20% приходится на отклонения в расчетах на горячую воду с применением так называемого двухкомпонентного тарифа», - сообщил Богданов.

Он пояснил, что при такой системе жители платят меньше, чем ресурсоснабжающая организация тратит на подогрев воды.

«Задолженность Красногорской теплосети перед поставщиками ресурсов составляет 1 млрд 752 млн рублей», - добавил Богданов.

За газ предприятие должно «Газпром межрегионгаз» 767 млн рублей, это 43% от всей суммы долга, за электроэнергию - 167 млн рублей, за воду - 95 млн рублей.