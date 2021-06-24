РИАМО - 24 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел совещание по вопросу обустройства мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципалитета. Участники совещания обсудили условия организации летнего сезона, который продлится вплоть до 31 августа, на 3 действующих пляжах и в 10 местах отдыха без купания, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Последнюю неделю стоит очень теплая погода. Жители округа активно выезжают к водным объектам, чтобы купаться и загорать. Из публикаций в социальных сетях также можно сделать вывод, что все выходные на наших водных объектах было огромное количество людей. Особое внимание нужно уделить безопасности и предупреждению несчастных случаев в местах стихийного купания. В жаркую погоду знаки «купаться запрещено» зачастую игнорируются и в «официальных» местах отдыха, не говоря уже о «диких», — рассказал Андрей Иванов.

Также руководитель округа обсудил готовность мест отдыха к безопасному приему жителей – в соответствии со стандартами Московской области. По новым правилам, в число элементов, которыми обязательно должны быть оснащены объекты, входят: буйки красного цвета, информационные стенды, лежаки, зонты, душевые кабины, питьевая вода, медицинский пункт, спасательный пост с лодкой, гардероб, буфет, зона барбекю, кабины для переодевания, туалеты, урны, скамейки, наружное освещение, пешеходные дорожки, а также камеры видеонаблюдения.

«По каждой территории, где нет полной готовности, подпишем с собственниками дорожную карту по исправлению недостатков с четкими сроками», — резюмировал Андрей Иванов.

На территории Одинцовского городского округа действуют 3 пляжа с возможностью купания, 2 из них федеральные – в пансионатах «Лесные дали» и «Поляны», один частный – «ФОК Рублево». Также расположено 10 мест для массового отдыха без купания: пруд на реке Саминка, «Второй Шульгинский пруд», лесное озеро на реке Саминка, парк у воды «Отражение», у моста в селе Успенское, зона отдыха «Дипломат», пансионат с лечением «Звенигородский», база отдыха «Ок - река», медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы, пруд на территории «Парка Захарово».