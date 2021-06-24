РИАМО - 24 июн. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В июле ожидается температура выше нормы, как это было в апреле, мае, июне. Однако месяц будет неоднородным по погоде», — сказал Вильфанд.

По его словам, периоды жары и прохладной погоды в июле будут чередоваться, но средняя температура норму превысит.

Также во втором месяце лета не прогнозируется много осадков, но ситуация может измениться.

До конца рабочей недели в Москве ожидается жара 32-37 градусов, которая превышает климатическую норму на 10-12 градусов. В выходные может пройти гроза с незначительным снижением температуры.

Во время жары москвичам на некоторых станциях метро бесплатно раздают воду. При недомогании нужно обязательно уйти в тень и охладиться.

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