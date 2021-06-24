РИАМО - 24 июн. В Нижегородском районе столицы идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год, сообщается на сайте мэра Москвы.

«По адресу: Нижегородская улица, владение 76 ведется строительство дома для переселения по программе реновации. Уже возвели монолитные конструкции, идет черновая отделка внутренних помещений и устройство внутренних инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из трех монолитных секций и рассчитан на 234 квартиры: 39 однокомнатных, 159 двухкомнатных (3 для маломобильных граждан) и 36 трехкомнатных. Их общая площадь составит 13 717,2 кв. м.

Внутренняя отделка будет соответствовать стандартам реновации. Фасады выполнят в виде трехслойных стеновых панелей и облицуют пиленым кирпичом. Лоджии застеклят и подготовят на внешней стене короба для кондиционеров.

На первом этаже планируют открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В подъездах сделают колясочные, комнаты консьержа с санузлом, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

В каждой секции здания установят по два лифта на 1000 и на 400 кг с визуальными и тактильными средствами информации. Здание будет обеспечено системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

На придомовой территории поставят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, посадят деревья и кусты.

Для автовладельцев сделают одноуровневую подземную парковку и стоянку во дворе.

В Нижегородском районе планируют расселить по программе реновации 4,3 тыс. человек до 2024 года. Еще более 10 тыс. жителей расселят на последующих этапах. Расселению подлежат 92 дома в районе.