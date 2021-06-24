РИАМО - 24 июн. В этом году против клещевого вирусного энцефалита привились 32 976 москвичей, из них 12 926 детей, это более чем в 3 раза превышает показатели 2020 года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

С начала сезона активности клещей специалисты обследуют городские парки. Особое внимание уделяется территориям, где регистрировались случаи присасывания клещей.

При выявлении этих паразитов в парках и лесопарковых зонах балансодержателям территорий даются предписания на проведение обработок. В период подготовки к летней оздоровительной кампании во всех оздоровительных организациях были проведены акарицидные обработки, площадь обработанной территории составила 54,4 га. В Москве с начала сезона всего обработано 3877 га территории.

Территория мегаполиса не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Каждый год регистрируются только завозные случаи у тех, выезжал на эндемичные территории без прививок. Для того, чтобы такие случаи случались реже, в Москве делают бесплатные профилактические прививки.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле.

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