РИАМО – 24 июн. Солнечная погода и 30-градусная жара, установившаяся в столице в последние недели, не только способствуют росту спроса на кондиционеры и вентиляторы, а также их обслуживание, но и на ряд повседневных потребительских товаров. Так, за прошлую неделю, когда в Москве столбик термометра начал резко подниматься, возрос спрос на спортивные товары, а также на мороженое, сообщил Аналитический центр Москвы.

«Объемы торговли мороженым и замороженными десертами выросли почти в полтора раза: с 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47% превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 млн руб. Также заметно выросла выручка магазинов, торгующих спортивными товарами и оборудованием – на 28% по сравнению с неделей ранее: с 42,2 до 54 млн руб.», - подчеркнул генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Самую большую выручку в 9,6 млн руб. за истекшие две недели магазины мороженого получили в воскресенье, 20 июня, и ненамного отстала от него пятница, 18 июня, когда выручка составила 8,2 млн руб. Такой рост можно объяснить тем, что именно к выходным температура воздуха начала резко подниматься. Уверенному росту спроса на мороженое способствует также и большое число мобильных пунктов продажи этого лакомства, расположенных по всему городу.