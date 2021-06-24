РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июн. В Щелкове на городских автобусных маршрутах начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Из-за аномально жаркой погоды Минтранс Московской области совместно с перевозчиками начал бесплатную раздачу воды.



Воду раздают на автобусных остановках и в салонах автобусов. Всего по Подмосковью уже раздали более 6 тыс. бутылок.

В четверг воздух в Подмосковье прогреется до плюс 32-37.