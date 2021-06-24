РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июн. В Котельниках активно ведется благоустройство бульвара в микрорайоне Силикат в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В мае этого года по поручению губернатора Андрея Воробьева в Котельниках мы начали благоустройство бульвара в микрорайоне Силикат. На территории бульвара разместим детские игровые, спортивные площадки, появится площадь для общественных мероприятий. Работы планируем завершить в августе», - сообщил Хайкин.

В западной части бульвара будет благоустроена диагональная дорога, связывающая несколько новых объектов, которые предлагается разместить в ее границах. На этом месте появятся зоны для активного отдыха: спортплощадка для волейбола и баскетбола, зона для занятий воркаутом, детская игровая площадка с новыми качелями, а также функциональная площадь для общественных мероприятий. Вокруг этих зон появится благоустроенный ландшафт с элементами в форме зеленых холмов, которые смогут визуально разделить интерактивные зоны.

Восточная часть бульвара представляет собой мемориальный комплекс, в границах которого будет обустроена территория, где размещены памятники истории Великой Отечественной войны: стела, танк и стена памяти. Будут облагорожены сады деревьев, которые визуально разделятся на «белый», «красный» и «мемориальный». Вдоль бульвара появится еще одна новая детская площадка.

Вокруг благоустраиваемой территории планируется обустройство зеленого буфера из растений, которые позволят оградить территорию бульвара от примыкающих зданий.

В настоящее время ведутся работы по устройству плиточного покрытия, подстилающих и выравнивающих слоев дорожно-тропиночной сети, планировке грунта под рулонный газон и установке малых архитектурных форм.