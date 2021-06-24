РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Мытищ в совершении кражи, а также кражи с причинением значительного ущерба, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина в частном доме по улице Клары Цеткин похитил со стола принадлежащий гражданину самовар стоимостью 4 416 руб. 66 коп., после чего с места преступления скрылся. Он же в помещении пункта приема металлолома похитил со стола принадлежащий другому гражданину мобильный телефон стоимостью 8,2 тыс. рублей, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб.

По предъявленному обвинению мужчина вину признал полностью, в отношении него органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение указанных преступлений, относящихся к категории небольшой и средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.