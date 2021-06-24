РИАМО - 24 июн. Депутаты Государственной думы и Мособлдумы приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби – 22 июня, исполнилось ровно 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

У Мемориала Славы с Вечным огнем в Одинцове они возложили цветы и почтили минутой молчания память всех советских солдат, павших на фронтах войны, тружеников тыла, блокадников и узников фашистских лагерей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что по всей стране отдают дань памяти тем, кто ковал Великую Победу.

«Дата 22 июня – это священный день в календаре. День, когда произошла великая трагедия нашего народа, унесшая миллионы жизней советских граждан. Мы зажигаем свечи и склоняем головы перед всеми, кто не вернулся из боя, чью судьбу изломала страшная война, кто ценой невероятных усилий ковал Великую Победу на фронте и в тылу. Наш общий долг – помнить эту великую жертву и передавать память о ней подрастающему поколению», - подчеркнул Игорь Брынцалов.

Вместе с ним цветы к Вечному огню возложили глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, депутаты Госдумы Сергей Пахомов, Ирина Роднина и Михаил Терентьев, советник губернатора Московской области Александр Коган. Также к церемонии присоединились юнармейцы и участники движения «Волонтеры Победы».

«Для нас эта дата имеет такое же значение, как и День Победы, который мы вместе со всей страной отмечаем 9 мая. Ночью прошла акция «Свеча памяти» - у мемориала «Живые камни Памяти и Славы» в деревне Солманово зажгли свечи в память о солдатах, погибших на фронте, и мирных жителях, погибших во время бомбардировок, от голода или болезней», - рассказал Андрей Иванов.

В этот день у Вечного огня в Одинцове также проходила акция «Вспомним всех поименно», которую несколько лет назад инициировал поисковый отряд «КитежЪ» и комитет по культуре Одинцовского городского округа. В рамках акции волонтеры зачитывали в микрофон сведения о 243 людях, которые умерли от ран в военном госпитале, находившемся в годы Великой Отечественной недалеко от Вечного огня. Их имена выбиты на гранитной плите мемориала.

Кроме того, жители Одинцова могли посетить выставку находок поисковых отрядов «В окопах под Москвой» и оставить заявку в приемной всероссийского проекта «Судьба солдата».