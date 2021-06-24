РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 июн. В подмосковном Домодедове в 2021 году планируют обеспечить бесплатными земельными участками порядка 250 многодетных семей, сообщила заместитель главы администрации Домодедова Евгения Хрусталева.

Круглый стол по вопросам материнства и детства провели в Домодедове в четверг. В нем приняли участие глава Домодедова Александр Двойных, советник главы округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов Домодедова и другие.

«В этом году мы планируем обеспечить порядка 250 семей. Таким образом у нас останется в очереди порядка 10%», - сказала Хрусталева.

Она отметила, что участки будут выдавать в деревнях Повадино, Сонино, Степыгино. С августа 2011 года поставлена на учет 1 191 семья, земельными участками за это время обеспечили 740 семей. Из 740 участков 550 обеспечены дорогами, из них используются 163 участка, домов построено 16.

В 2021 году планируют обеспечить дорогами еще более 100 участков, выделенных многодетным семьям.

«На этот год выделено в программу 14 млн рублей. Это будет построено Артемьево и Глотаево. В Артемьево 70 участков, в Глотаево - 32 участка. Построены не только подъездные дороги, но и внутриквартальные», - сказал главный инспектор службы дорожного хозяйства и транспорта администрации Домодедова Алексей Люхин.