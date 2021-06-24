РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. АО «Красногорская теплосеть» обеспечивает горячей водой и теплом свыше 1,1 тыс. жилых домов, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Богданов.

Глава горокруга Алексей Спасский провел час администрации в рамках заседания совета депутатов в четверг. Темой стало состояние теплосетей округа.

«К системам теплоснабжения присоединены 1 108 жилых домов и 736 прочих зданий. На сегодняшний день открыто более 56,7 тыс. лицевых счетов физических лиц», - сказал Богданов.

По его словам, предприятие обслуживает 50 котельных, 71 центральный тепловой пункт, более 500 км теплосетей.

АО «Красногорская теплосеть» является единой теплоснабжающей организацией на территории округа.

На предприятии 1 130 сотрудников. Численность может быть увеличена, если в эксплуатацию примут дополнительные объекты.

«Средняя заработная плата составляет 39,7 тыс. руб. в месяц», - добавил Богданов.