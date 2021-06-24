РИАМО - 24 июн. Во время рабочего визита в Сергиево-Посадский городской округ губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ на автодороге к святому источнику «Гремячий ключ», который пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Источник находится на правом берегу реки Вондиги. Это самый большой и наиболее известный водопад Московской области, его высота - почти 20 м. По анализам воды из источника, ее свойства приравниваются к составу Нарзана, и вода действительно является лечебной.

«По многочисленным просьбам жителей Андрей Юрьевич поручил нам в кратчайшие сроки капитально отремонтировать дорогу на «Гремячий ключ». Эта дорога очень нужна, потому что место пользуется большой популярностью», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что у источника будут построены 2 автомобильные стоянки, что позволит комфортно и удобно разместить все машины, на которых приезжают жители, а также при необходимости принять туристический автобус.

В 2020 году по поручению губернатора в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализован первый этап строительства дороги к «Гремячему ключу». Если раньше сюда было затруднительно проехать даже на внедорожнике, то уже сейчас к святыне ведет временная дорога протяженностью 1,8 км.

К осени возле источника появится асфальтированная проезжая часть, тротуары, освещение, две парковки на 1,5 тыс. мест, будет отремонтирован мост через реку Вондига, обновят деревянные настилы у источника, появятся общественные туалеты.

Дорога позволит организовать регулярные туристические маршруты, в том числе в рамках проекта «Золотое кольцо».

«Раньше мы не могли доехать до этого места, потому что в любой дождь все превращалось в распутицу. Иногда даже на джипе и тракторе невозможно было проехать. Сейчас все преобразилось, инфраструктура стала удобнее. Теперь сюда могут свободно приезжать местные жители и туристы. Мы этому очень рады», - сказал староста деревни Взгляднево, фермер-предприниматель Максим Сабиров.