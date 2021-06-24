РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. В городском округе Мытищи 300 многоквартирных домов готовы к новому отопительному сезону, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах прошло оперативное совещание по вопросам ЖКХ. Одной из главных тем стала подготовка округа к новому отопительному сезону.

По требованиям министерства энергетики Московской области готовность объектов к осенне-зимнему периоду к концу июня должна составлять не менее 23%. В соответствии с еженедельными плановыми заданиями Мытищи имеет цифру в 26% готовности. Из 1306 многоквартирных домов, подлежащих проверке, 300 получили паспорта качества.

На совещании со своими отчетами выступили представители тех управляющих компаний, которые на сегодняшний день не подтвердили свою готовность к новому отопительному сезону документально. В большинстве случаев представители этих организаций планируют получить всю разрешительную документацию от ресурсоснабжающих предприятий и контрольных органов до конца июля.