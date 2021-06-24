РИАМО - 24 июн. В Одинцовском городском округе продолжается прививочная кампания. К 20 июня первый компонент вакцины «Спутник V» в муниципалитете получило уже более 55 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

В Московской области отмечается рост заявок на коллективную вакцинацию. В том числе – от СНТ и ДНТ.

«Мы с большим вниманием относимся к коллективным заявкам граждан, поступающим от наших садовых товариществ. Хочу обратить внимание на удобство такого подхода. Он позволяет нам в короткий промежуток времени охватывать значительное число жителей. В свою очередь граждане получают возможность привиться без посещения медицинского учреждения», — сообщил заместитель главы администрации округа Олег Дмитриев.

Запись на коллективную вакцинацию для СНТ и ДНТ доступна по ссылке (https://covid.mz.mosreg.ru/). Чтобы пригласить к себе выездную прививочную бригаду, достаточно организованной группы из 5 жителей садового товарищества.