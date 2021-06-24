РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 июн. В Домодедове за 3 года обеспечили бесплатным горячим питанием более 13 тыс. школьников из многодетных семей, сообщила начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова.

Круглый стол по вопросам материнства и детства провели в Домодедове в четверг. В нем приняли участие глава Домодедова Александр Двойных, советник главы округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов Домодедова и другие.

«За 3 года бесплатным горячим питанием было обеспечено более 13 тыс. обучающихся из многодетных семей», – сказала Болмазова.

Для получения этой льготы родители должны предоставить в школу перед началом учебного года удостоверение многодетной семьи и копии свидетельств о рождении детей.

Она отметила, что всего в настоящее время в системе образования Домодедова зарегистрирована 2 271 многодетная семья. Всего детей – 6 916.