РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 июн. В Домодедове за 3 года обеспечили бесплатным горячим питанием более 13 тыс. школьников из многодетных семей, сообщила начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова.
Круглый стол по вопросам материнства и детства провели в Домодедове в четверг. В нем приняли участие глава Домодедова Александр Двойных, советник главы округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов Домодедова и другие.
Для получения этой льготы родители должны предоставить в школу перед началом учебного года удостоверение многодетной семьи и копии свидетельств о рождении детей.
Она отметила, что всего в настоящее время в системе образования Домодедова зарегистрирована 2 271 многодетная семья. Всего детей – 6 916.
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