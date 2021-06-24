РИАМО - 24 июн. Министр культуры Московской области Елена Харламова и глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев посмотрят экспозицию «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой лавры XVIII-XIX веков», сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Кроме того, Харламова и Токарев посетят вторую часть экспозиционного комплекса «Ризница Троице-Сергиевой лавры», которая открылась после реставрации. Мероприятия пройдут 25 июня в 13:00.

Музейная коллекция церковного искусства упомянутой экспозиции представляет собой одно из наиболее ценных собраний в РФ. Помимо прочего, она входит в золотой фонд российского культурного наследия и ее можно сопоставить с собранием Оружейной палаты Московского Кремля по значимости.

Экспозиция представит вниманию посетителей 300 произведений церковного искусства XVIII – XIX веков, которые создавали столичные и санкт-петербургские мастера на заказ отечественной элиты.

Среди них можно найти вклады императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, митрополитов Московских Платона (Левшина), Филарета (Дроздова), троицких архимандритов Варлаама Высоцкого, Арсения Могилянского, Лаврентия Хоцятовского, преподобного Антония Медведева, представителей родов Шеиных, Голицыных, Татищевых и других.

Подарками для троицких настоятелей от императриц становились золотые кресты, панагии и редчайшие предметы богослужебной практики. Эти предметы выделили в экспозиции.

Самую большую ценность представляют священнические облачения, которые состоят не только из драгоценных тканей, но и расшиты жемчугом. В основном они находятся во всех залах и позволяют представить торжественную роскошь парадных богослужений.

Кроме того, в залах представлены огромные Евангелия, запрестольные семисвечник в виде лаврового дерева и золотая дарохранительница «Сионская горница». Они тоже расшиты жемчугом.

В новой экспозиции произведения церковного искусства собраны в историко-культурный комплекс. Куратором экспозиции выступает заведующая отделом «Художественная культура Троице-Сергиевой лавры XVIII-XIX вв.» Сергиево-Посадского музея-заповедника Евгения Суворова.

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