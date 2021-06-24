РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 июн. Руководителей общественных организаций в Домодедове наградили благодарственными письмами главы городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

За общественную деятельность, направленную на улучшение социального благополучия, на защиту прав женщин и детей, активную гражданскую и жизненную позицию награду получили председатель женсовета микрорайона Северный Ольга Спиридонова и председатель Домодедовского отделения «Союза женщин России» Зульфия Иванова.

Круглый стол по вопросам материнства и детства провели в Домодедове в четверг. В нем приняли участие глава Домодедова Александр Двойных, советник главы округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов Домодедова и другие.