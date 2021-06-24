РИАМО - 24 июн. В Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» в селе Виноградово городского округа Воскресенск возводится здание, в котором разместится офис врача общей практики, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

На текущий момент на объекте завершены работы подготовительного этапа. Рабочие начали монтировать каркас здания. График строительства находится под ежедневным контролем.

Площадь здания высотой в 1 этаж составит порядка 300 кв. м. На прилегающей территории разместятся места для парковки, проведут благоустройство. Согласно планам, объект введут в эксплуатацию в октябре 2021 года.

Нацпроект «Здравоохранение» включает 8 федеральных проектов, цель которых состоит в том, чтобы обеспечить увеличение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет к 2024 году.