РИАМО - 24 июн. Столичные водители рассказали, что с конца мая перестали получать бумажные и электронные постановления о штрафах ГИБДД, а в правительстве Москвы подтвердили сбой, сообщает Autonews.ru.

Также иногда квитанции на оплату штрафов приходят водителям, но проверить фотографии нарушения не получается ни на сайте ГИБДД, ни на портале mos.ru. При этом камеры в городе продолжат работать, фиксация фактов копится.

При этом скидка 50%, которая действует на оплату в течение 20 дней, уже успела сгореть. Пропадает возможность оспорить штраф в течение 10 дней. Справедливость восстановить получится, но придется писать обращения по каждому отдельному случаю.

Эксперты считают, что сбой произошел на моменте передачи фотографий из центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) на общественные порталы и запросы следует писать туда.

Одному из водителей в официальном ответе из управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве сказали, что сбой при оформлении штрафов есть, и сейчас принимаются все меры по скорейшему устранению неполадки. Ему посоветовали подождать, пока систему починят или подать в соответствии с требованиями ч.1 ст. 30.3 КоАП жалобу на постановление по делу об административном правонарушении.

Сейчас в ГИБДД обязаны в течение 3 дней заказным письмом отправлять постановление.

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